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11:05, 21 июня 2018 1 744
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Пойманный на взятке экс-зампред рязанского правительства отделался штрафом

Пойманный на взятке экс-зампред рязанского правительства отделался штрафом

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Экс-зампреду правительства Рязанской области назначили штраф за получение взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ). Приговор огласили в четверг, 21 июня, в Советском районном суде.

Трушкину назначили штраф в 600 тысяч, но суд учел время, проведенное под стражей, поэтому снизил сумму до 300 тысяч. Бывшего зампреда на два года лишили права занимать управленческие должности, как и просил прокурор. Кроме того, осужденному предстоит перечислить государству 80 тысяч рублей, которые он получил в качестве взятки.

Дело рассмотрели в особом порядке: экс-чиновник полностью согласился с обвинением. При вынесении приговора суд учел положительные характеристики, многочисленные государственные и региональные награды, а также состояние здоровья Трушкина.

Последнее слово обвиняемого во взятке экс-зампреда уместилось в два предложения: «С обвинением полностью согласен. В содеянном каюсь».

Напомним, по версии следствия, в июле 2015 года чиновник, в тот момент занимавший должность замглавы администрации Рязани, получил в своем служебном кабинете от представителя ООО «Новый посад» 80 тысяч рублей. За это экс-чиновник поспособствовал подключению жилого комплекса южнее перекрестка дорог Рязань-Льгово и Новоселки-Карцево к водопроводу и канализации.

Трушкина задержали в июне 2017-го. Перед этим он по собственному желанию покинул пост первого заместителя председателя правительства Рязанской области. Два месяца он провел в СИЗО, оставшиеся до приговора месяцы он провел под домашним арестом.

Стороны могут обжаловать приговор в течение 10 суток со дня оглашения.


Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

© RZN.info

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Пойманный на взятке экс-зампред рязанского правительства отделался штрафом
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