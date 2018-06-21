Пойманный на взятке экс-зампред рязанского правительства отделался штрафом

Экс-зампреду правительства Рязанской области назначили штраф за получение взятки в значительном размере (часть 2 статьи 290 УК РФ). Приговор огласили в четверг, 21 июня, в Советском районном суде.
Трушкину назначили штраф в 600 тысяч, но суд учел время, проведенное под стражей, поэтому снизил сумму до 300 тысяч. Бывшего зампреда на два года лишили права занимать управленческие должности, как и
Дело рассмотрели в особом порядке: экс-чиновник полностью согласился с обвинением. При вынесении приговора суд учел положительные характеристики, многочисленные государственные и региональные награды, а также состояние здоровья Трушкина.
Последнее слово обвиняемого во взятке экс-зампреда уместилось в два предложения: «С обвинением полностью согласен. В содеянном каюсь».
Напомним, по версии следствия, в июле 2015 года чиновник, в тот момент занимавший должность замглавы администрации Рязани, получил в своем служебном кабинете от представителя ООО «Новый посад» 80 тысяч рублей. За это экс-чиновник поспособствовал подключению жилого комплекса южнее перекрестка дорог Рязань-Льгово и Новоселки-Карцево к водопроводу и канализации.
Трушкина
Стороны могут обжаловать приговор в течение 10 суток со дня оглашения.