На улице Весенней второй раз за несколько месяцев загорелись сараи. Фотографии с места происшествия в редакцию RZN.info прислал очевидец.
Возгорание произошло в четверг, 21 июня.
В прошлый раз эти же сараи
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На улице Весенней второй раз за несколько месяцев загорелись сараи. Фотографии с места происшествия в редакцию RZN.info прислал очевидец.
Возгорание произошло в четверг, 21 июня.
В прошлый раз эти же сараи
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