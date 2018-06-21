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13:33, 21 июня 2018 406
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На улице Весенней второй раз за несколько месяцев загорелись сараи

На улице Весенней второй раз за несколько месяцев загорелись сараи

На улице Весенней второй раз за несколько месяцев загорелись сараи. Фотографии с места происшествия в редакцию RZN.info прислал очевидец.

Возгорание произошло в четверг, 21 июня.

В прошлый раз эти же сараи горели в марте этого года. Тогда никто не пострадал.


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