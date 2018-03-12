В Горроще сгорели сараи. Видео

В понедельник, 12 марта, на улице Весенней в Рязани сгорели сараи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар начался в 15:30. Огонь охватил 30 квадратных метров. С ним боролись три пожарных расчета.
Никто не пострадал.
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В понедельник, 12 марта, на улице Весенней в Рязани сгорели сараи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожар начался в 15:30. Огонь охватил 30 квадратных метров. С ним боролись три пожарных расчета.
Никто не пострадал.
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