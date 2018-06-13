Врачи автопоезда «Забота и здоровье» за первый выезд осмотрели 140 рязанцев. Об этом сообщил
В этом году социальный автопоезд посетит все районы Рязанской области. В течение всего лета специалисты будут работать как в крупных, так и в малых населенных пунктах, с 24 по 29 августа они посетят отдаленные районы Рязани.
Первым населенным пунктом
В среду, 13 июня, врачи работают в селе Октябрьское Пронского района. 18 июня они примут пациентов в селе Александрово Рязанского района, а 21 июня — в селе Аладьино Чучковского района.