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14:53, 13 июня 2018 129
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Врачи автопоезда «Забота и здоровье» за первый выезд осмотрели 140 рязанцев

Врачи автопоезда «Забота и здоровье» за первый выезд осмотрели 140 рязанцев

Врачи автопоезда «Забота и здоровье» за первый выезд осмотрели 140 рязанцев. Об этом сообщил сайт регионального праивтельства.

В этом году социальный автопоезд посетит все районы Рязанской области. В течение всего лета специалисты будут работать как в крупных, так и в малых населенных пунктах, с 24 по 29 августа они посетят отдаленные районы Рязани.

Первым населенным пунктом остановки автопоезда стало село Горлово Скопинского района. Врачи осмотрели 140 человек, включая 50 детей; дали 511 консультации, в том числе 251 — детям. На дальнейшее обследование направлено 42 человека, включая семь детей.

В среду, 13 июня, врачи работают в селе Октябрьское Пронского района. 18 июня они примут пациентов в селе Александрово Рязанского района, а 21 июня — в селе Аладьино Чучковского района.


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Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

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