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9:50, 20 июня 2018 914
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Пропавшую во второй раз пенсионерку из Рязани нашли

Пропавшую во второй раз пенсионерку из Рязани нашли

В Рязани нашли 78-летнюю Нину Попову (Кутилину), которая пропадала уже во второй раз. Женщина жива, сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Пенсионерку искали с 18 июня. Ранее она пропадала в мае 2018 года.


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