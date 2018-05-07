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18:37, 7 мая 2018 1 441
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Пропавшую в Рязани 78-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую в Рязани 78-летнюю женщину нашли живой

78-летнюю Нину Попову, пропавшую в Рязани, нашли живой. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Подробности о поисках не разглашаются.

Напомним, женщина ушла из дома в воскресенье, 6 мая.


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