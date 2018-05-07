Пропавшую в Рязани 78-летнюю женщину нашли живой

78-летнюю Нину Попову, пропавшую в Рязани, нашли живой. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Подробности о поисках не разглашаются.
Напомним, женщина
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78-летнюю Нину Попову, пропавшую в Рязани, нашли живой. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Подробности о поисках не разглашаются.
Напомним, женщина
© RZN.info
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В Рязани замеры проб воздуха проводили у дорог, остановок и жилых массивов, в пригороде — на Лысой горе и у ЖК «Дружба».