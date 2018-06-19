В Рязанской области отменили карантин по шести вспышкам бешенства животных. Проекты постановления губернатора опубликовали на сайте правительства, во вторник, 19 июня.
Ограничительные меры вводили в Сасове, Клепиковском, Скопинском, Шиловском и Старожиловском районах. Во всех случаях бешенство
Угрожаемой зоной объявляли улицу Шацкую в Сасове, улицы Ленина и Пирогова в Туме Клепиковского района, а также села Поляны, Нармушадь и Столпцы в Скопинском, Шиловском и Старожиловском районах соответственно.
Напомним, в мае также