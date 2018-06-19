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11:57, 19 июня 2018 277
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В Рязанской области отменили карантин по шести вспышкам бешенства

В Рязанской области отменили карантин по шести вспышкам бешенства

В Рязанской области отменили карантин по шести вспышкам бешенства животных. Проекты постановления губернатора опубликовали на сайте правительства, во вторник, 19 июня.

Ограничительные меры вводили в Сасове, Клепиковском, Скопинском, Шиловском и Старожиловском районах. Во всех случаях бешенство обнаружили в личных подворьях населенных пунктов.

Угрожаемой зоной объявляли улицу Шацкую в Сасове, улицы Ленина и Пирогова в Туме Клепиковского района, а также села Поляны, Нармушадь и Столпцы в Скопинском, Шиловском и Старожиловском районах соответственно.

Напомним, в мае также отменили карантин в Старожиловском районе.


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