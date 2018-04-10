В Рязанской области зафиксировали еще шесть вспышек бешенства животных. Карантины объявили в Сасове, Клепиковском, Скопинском, Шиловском и Старожиловском районах. Проекты постановления губернатора опубликовали на сайте правительства.
Во всех случаях бешенство обнаружили в личных подворьях населенных пунктов. Угрожаемой зоной объявили улицу Шацкую в Сасове, улицы Ленина и Пирогова в Туме Спасского района, а также села Поляны, Нармушадь и Столпцы в Скопинском, Шиловском и Старожиловском районах соответственно.
На период карантина оттуда запретили вывозить кошек и собак. Ветеринары продезинфицируют здание, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.
Ограничительные меры продлятся до 4 июня.
Отметим, что в Туме это уже четвертая вспышка бешенства за