В Рязани во второй раз пропала 78-летняя женщина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Попова (Кутилина) Нина Владимировна ушла из дома в понедельник, 18 июня, до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.
Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 145 см, худощавого телосложения, волосы русые с сединой короткие, глаза карие.
Одежда: пестрая кофта, синие спортивные штаны, бежевые босоножки.
О пропавшей нужно сообщить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112. Женщина уже