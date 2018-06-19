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20:23, 19 июня 2018 437
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В Рязани во второй раз пропала 78-летняя женщина

В Рязани во второй раз пропала 78-летняя женщина

В Рязани во второй раз пропала 78-летняя женщина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Попова (Кутилина) Нина Владимировна ушла из дома в понедельник, 18 июня, до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 145 см, худощавого телосложения, волосы русые с сединой короткие, глаза карие.

Одежда: пестрая кофта, синие спортивные штаны, бежевые босоножки.

О пропавшей нужно сообщить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112. Женщина уже пропадала в мае 2018 года.


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