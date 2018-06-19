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9:42, 19 июня 2018 313
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В Путятине восстановили разрушенный памятник

В Путятине восстановили разрушенный памятник

Фото: Издательство «Пресса»

В Путятине восстановили разрушенное основание под самолетом-памятником Герою Советского Союза Василию Алексухину в сквере «Памяти героев». Об этом пишет ИД «Пресса».

Кирпич в основании монумента обрушился из-за погодных условий и длительного срока службы. Его начали ремонтировать на прошлой неделе.


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