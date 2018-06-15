В Путятине восстановят обрушившийся памятник

В Путятине восстановят частично обрушившийся монумент в Сквере памяти героев. Об этом сообщила администрация Путятинского района в пятницу, 15 июня.
Ранее в одной из групп «ВКонтакте» очевидец разместил пост с фотографией обрушившегося основания памятника, на котором установлен советский многоцелевой истребитель в честь героя Советского Союза Василия Алексухина. Автор предположил, что это дел рук вандалов.
В администрации пояснили, что кирпич в основании монумента обрушился из-за погодных условий и длительного срока службы. «Сам самолет стоит на крепких сваях и никакой угрозы не представляет, — рассказала первый замглавы администрации района Лариса Миронова. — Мы уже заказали необходимые материалы для ремонта и в ближайшее время восстановим памятник силами коммунального хозяйства».