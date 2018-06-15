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12:13, 15 июня 2018 124
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В Путятине восстановят обрушившийся памятник

В Путятине восстановят обрушившийся памятник

В Путятине восстановят частично обрушившийся монумент в Сквере памяти героев. Об этом сообщила администрация Путятинского района в пятницу, 15 июня.

Ранее в одной из групп «ВКонтакте» очевидец разместил пост с фотографией обрушившегося основания памятника, на котором установлен советский многоцелевой истребитель в честь героя Советского Союза Василия Алексухина. Автор предположил, что это дел рук вандалов.

В администрации пояснили, что кирпич в основании монумента обрушился из-за погодных условий и длительного срока службы. «Сам самолет стоит на крепких сваях и никакой угрозы не представляет, — рассказала первый замглавы администрации района Лариса Миронова. — Мы уже заказали необходимые материалы для ремонта и в ближайшее время восстановим памятник силами коммунального хозяйства».


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