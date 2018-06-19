Рязанец Атласов на лодке добрался до озера Пясино

Рязанский путешественник Виктор Атласов дошел на лодке по реке Норильская до озера Пясино. Об этом сообщила пресс-служба рязанского музея путешественника.
«Берега Норилки, как местные жители называют реку, были заполнены отдыхающими, люди наслаждались удивительным для нас, обитателей средней полосы, зрелищем: июньским ледоходом при почти сочинской жаре! А на берегах озера Пясино, откуда вытекает Норилка, до сих пор лежат сугробы снега…», — передали в пресс-службе слова Атласова.
Напомним, что из Норильска начнется его
В настоящее время Атласов плывет на лодке по озеру Пясино. По его расчетам на продвижение до порта Хатанга, одного из ключевых этапов экспедиции, потребуется порядка 30 дней.