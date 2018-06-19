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13:31, 19 июня 2018 274
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Рязанец Атласов на лодке добрался до озера Пясино

Рязанец Атласов на лодке добрался до озера Пясино

Рязанский путешественник Виктор Атласов дошел на лодке по реке Норильская до озера Пясино. Об этом сообщила пресс-служба рязанского музея путешественника.

«Берега Норилки, как местные жители называют реку, были заполнены отдыхающими, люди наслаждались удивительным для нас, обитателей средней полосы, зрелищем: июньским ледоходом при почти сочинской жаре! А на берегах озера Пясино, откуда вытекает Норилка, до сих пор лежат сугробы снега…», — передали в пресс-службе слова Атласова.

Напомним, что из Норильска начнется его основной маршрут в рамках проекта «Полярная Россия», задача которого — проделать в одиночку без каких-либо средств поддержки путь от Норильска до устья Лены, протяженность которого 2300 км.

В настоящее время Атласов плывет на лодке по озеру Пясино. По его расчетам на продвижение до порта Хатанга, одного из ключевых этапов экспедиции, потребуется порядка 30 дней.


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