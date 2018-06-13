Рязанец Атласов отправился в очередное путешествие

Виктор Атласов отправился в очередное путешествие. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского музея путешественника.
Рязанцу одному предстоит преодолеть расстояние в 2300 километров. Он несет с собой весельную лодку, снаряжение и запас продуктов.
В настоящее время Атласов плывет на теплоходе по реке Енисей. «Сейчас необходимо дойти по реке до Дудинки, а к 20 июня добраться до стартового пункта — Норильска», — рассказал он.
Из Норильска начнется его основной маршрут в рамках проекта «Полярная Россия», задача которого — проделать в одиночку без каких-либо средств поддержки путь от Норильска до устья Лены.
Рязанцу предстоит добираться тундрой до порта Хатанги, а дальше — до якутского поселка Усть-Оленек.
«В любом случае я буду идти туда, куда наметил: по северу от Норильска до Лены, — заявил Атласов. — Я должен достичь цели, это самое важное».