Полиция проводит проверку после драки с рязанскими футболистами в Липецке

Полиция проводит доследственную проверку после драки юных рязанских и липецких футболистов, передает
«Материал доследственной проверки зарегистрирован в отделе полиции УМВД России по Липецку», — отметили в сообщении. По данным липецкой областной прокуратуры, одному из игроков липецкой команды травму причинила мама рязанского футболиста. Серьезно пострадал также ребенок из ФК «Рязань», оба ребенка получили сотрясение головного мозга.
Председатель детско-юношеского комитета межрегиональной общественной ассоциации по футболу «Черноземье» Александр Каруненко отметил, что ситуацией займется дисциплинарный комитет.
«Он соберет все материалы и вынесет соответствующее решение, вне всякого сомнения, виновные будут наказаны. Решение будет вынесено в ближайшее время, после того, как соберутся все документы. Сейчас поступили документы из Рязани, и, соответственно, собираем их и из Липецка», — сказал он.
Напомним, потасовка участников детских команд футбольных клубов «Рязань» и «Металлист»