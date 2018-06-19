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21:58, 19 июня 2018 1 162
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Полиция проводит проверку после драки с рязанскими футболистами в Липецке

Полиция проводит проверку после драки с рязанскими футболистами в Липецке

Полиция проводит доследственную проверку после драки юных рязанских и липецких футболистов, передает ТАСС.

«Материал доследственной проверки зарегистрирован в отделе полиции УМВД России по Липецку», — отметили в сообщении. По данным липецкой областной прокуратуры, одному из игроков липецкой команды травму причинила мама рязанского футболиста. Серьезно пострадал также ребенок из ФК «Рязань», оба ребенка получили сотрясение головного мозга.

Председатель детско-юношеского комитета межрегиональной общественной ассоциации по футболу «Черноземье» Александр Каруненко отметил, что ситуацией займется дисциплинарный комитет.

«Он соберет все материалы и вынесет соответствующее решение, вне всякого сомнения, виновные будут наказаны. Решение будет вынесено в ближайшее время, после того, как соберутся все документы. Сейчас поступили документы из Рязани, и, соответственно, собираем их и из Липецка», — сказал он.

Напомним, потасовка участников детских команд футбольных клубов «Рязань» и «Металлист» произошла 14 июня.


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