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14:14, 19 июня 2018 392
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Юных воспитанников ФК «Рязань» избили после матча в Липецке

Юных воспитанников ФК «Рязань» избили после матча в Липецке

Юных воспитанников ФК «Рязань» избили после матча первенства МОА «Черноземье» среди юношей 2002 года рождения в Липецке. Об инциденте сообщила клубная пресс-служба.

По словам родителей, конфликт между их детьми и липецкой стороной начался еще 13 мая, когда команды играли на рязанском стадионе. После того, как рязанцы выиграли матч со счетом 4:0, родители липчан на словах стали угрожать победителям. Месяц спустя, 14 июня, на игре в Липецке, после финального свистка завязалась потасовка.

Сначала на рязанских футболистов накинулись их соперники, а потом на поле выбежали родители футболистов. Рязанцы вызывали полицию и скорую. По возвращению домой, избитых мальчиков также доставили в травмпункт. Кроме ссадин и ушибов, у одного из рязанских футболистов врачи диагностировали сотрясение мозга.

О произошедшем родители сообщили руководству клуба. Собрав все заявления от родителей и приложив заключения медиков, ФК"Рязань" отправил обращение в рязанский минспорт с просьбой разобраться в ситуации. Такое же заявление отправлено на имя руководства МОА «Черноземье».

Липецкая сторона, по данным на 19 июня, на связь не выходила, никаких опровержений или извинений не поступало.


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