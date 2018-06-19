Юных воспитанников ФК «Рязань» избили после матча в Липецке

Юных воспитанников ФК «Рязань» избили после матча первенства МОА «Черноземье» среди юношей 2002 года рождения в Липецке. Об инциденте сообщила клубная пресс-служба.
По словам родителей, конфликт между их детьми и липецкой стороной начался еще 13 мая, когда команды играли на рязанском стадионе. После того, как рязанцы выиграли матч со счетом 4:0, родители липчан на словах стали угрожать победителям. Месяц спустя, 14 июня, на игре в Липецке, после финального свистка завязалась потасовка.
Сначала на рязанских футболистов накинулись их соперники, а потом на поле выбежали родители футболистов. Рязанцы вызывали полицию и скорую. По возвращению домой, избитых мальчиков также доставили в травмпункт. Кроме ссадин и ушибов, у одного из рязанских футболистов врачи диагностировали сотрясение мозга.
О произошедшем родители сообщили руководству клуба. Собрав все заявления от родителей и приложив заключения медиков, ФК"Рязань" отправил обращение в рязанский минспорт с просьбой разобраться в ситуации. Такое же заявление отправлено на имя руководства МОА «Черноземье».
Липецкая сторона, по данным на 19 июня, на связь не выходила, никаких опровержений или извинений не поступало.