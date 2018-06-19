12 колумбийцев, американцы и один японец. В Рязань приехали болельщики со всего мира

На время Чемпионата мира Рязань стала транзитным городом для болельщиков со всего мира, которые приехали смотреть на «большой футбол». Многие из них выбрали Рязань для ночевки, чтобы после отправиться на стадион в Саранск.

Как сообщили в гостинице «Арагон», с начала чемпионата у них побывали туристы из США, Колумбии, Перу и Японии. Колумбийцы приезжали большой компанией — 12 человек, а вот японец путешествует в одиночку.

Многие из иностранных болельщиков с удовольствием идут на контакт. Как отметил персонал гостиницы, эмоциональные колумбийцы и перуанцы практически не расстаются с флагами своих стран и охотно фотографируются с русскими.

«Гости из Колумбии очень хотели русскую кухню, а у нас испанский ресторан. Услышав, что в меню есть паэлья, они расхохотались и отложили поездку в Саранск. Остались пробовать паэлью „мейд ин Раша“. Но все же слово „борщ“ записали и сказали, что будут искать», — поделилась впечатлениями управляющая гостиницей «Арагон» Римма Шабанова.

Болельщики из США приехали смотреть «красивый футбол», а вот за какую именно команду они будут переживать, рассказывать не стали. Японец отметил, что считал наших людей закрытыми, а на деле оказалось не так.

Основное, чему удивились гости — незнание русскими английского языка. Но при этом все, к кому они обращались искренне хотели помочь.