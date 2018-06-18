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15:28, 18 июня 2018 293
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В рязанских школах и детсадах освоят концепцию «Бережливого производства»

В рязанских школах и детсадах освоят концепцию «Бережливого производства»

В рязанских школах и детсадах освоят концепцию «Бережливого производства». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В мурминской школе и школе №14 Рязани по-новому организуют работу в кабинетах физики и технологии, рекреационных зонах. Также появятся инструкции по работе с электронными ресурсами для учителей, родителей и школьников.

Более рационально будут проходить занятия в методических кабинетах, лабораториях и учебных мастерских строительного колледжа.

Принципы бережливого производства внедрят в рязанском детсаду № 30 и рыбновском детсаду №10. Ожидаются, что они повысят безопасность детей.

Напомним, губернатор объявил 2018-й годом бережливого производства. Директором некоммерческой организации «Центр бережливого производства Рязанской области» является его супруга Оксана Любимова.

В мае федеральные власти похвалили Рязанскую область за «Бережливое производство».


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