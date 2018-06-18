В рязанских школах и детсадах освоят концепцию «Бережливого производства». Об этом
В мурминской школе и школе №14 Рязани по-новому организуют работу в кабинетах физики и технологии, рекреационных зонах. Также появятся инструкции по работе с электронными ресурсами для учителей, родителей и школьников.
Более рационально будут проходить занятия в методических кабинетах, лабораториях и учебных мастерских строительного колледжа.
Принципы бережливого производства внедрят в рязанском детсаду № 30 и
Напомним, губернатор
В мае федеральные власти