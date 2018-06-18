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8:32, 18 июня 2018 882
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Утренний обзор рязанских пробок: 18 июня

Утренний обзор рязанских пробок: 18 июня

Утром в понедельник, 18 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько крупных пробок.

Наиболее длинный затор возник на Северной окружной в сторону города. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от пересечения с улицей Интернациональной до 1-го Борковского карьера. Скорость машин не превышает 10 километров в час.

Как обычно, водителям придется постоять на Московском шоссе. Затор образовался от ТЦ «Премьер» до пересечения с улицей Вокзальной. Скорость потока — около семи километров в час.

Пробка возникла на улице Есенина: от пересечения с Затинной улицей до площади Театральной. «Традиционный» затор на улице Каширина: в сторону центра с Северной окружной машины движутся со скоростью около десяти километров в час.

«Встал» в сторону города из-за аварии и проезд Яблочкова. Примерно полукилометровая пробка появилась на улице Зубковой около «Олимпийского».

По данным на 08:30, перед мостом через Оку в сторону города есть полукилометровый затор.


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