Утренний обзор рязанских пробок: 18 июня

Утром в понедельник, 18 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько крупных пробок.
Наиболее длинный затор возник на Северной окружной в сторону города. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от пересечения с улицей Интернациональной до 1-го Борковского карьера. Скорость машин не превышает 10 километров в час.
Как обычно, водителям придется постоять на Московском шоссе. Затор образовался от ТЦ «Премьер» до пересечения с улицей Вокзальной. Скорость потока — около семи километров в час.
Пробка возникла на улице Есенина: от пересечения с Затинной улицей до площади Театральной. «Традиционный» затор на улице Каширина: в сторону центра с Северной окружной машины движутся со скоростью около десяти километров в час.
«Встал» в сторону города из-за
По данным на 08:30, перед мостом через Оку в сторону города есть полукилометровый затор.