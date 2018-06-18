На проезде Яблочкова столкнулись две «легковушки»

Утром в понедельник, 18 июня, на проезде Яблочкова столкнулись «четырнадцатая» и «пятнадцатая». Фотографии опубликовали в группе «
По словам очевидцев, авария произошла перед перекрестком с Куйбышевским шоссе.
Машины получили повреждения.
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Утром в понедельник, 18 июня, на проезде Яблочкова столкнулись «четырнадцатая» и «пятнадцатая». Фотографии опубликовали в группе «
По словам очевидцев, авария произошла перед перекрестком с Куйбышевским шоссе.
Машины получили повреждения.
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К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.