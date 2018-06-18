Telegram подал вторую жалобу в суд на блокировку мессенджера в России

Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ на блокировку мессенджера в России. Адвокат отметил, что из-за ограничения доступа пользователи потеряли «источник уникальной информации», передает «
По его словам, эти действия уже привели к блокировке сотен посторонних интернет-ресурсов, а также перебоям в работе интернет-сервисов.
Заявитель подчеркнул, что власти «даже не пытались установить баланс» между необходимостью противодействия терроризму и защитой прав граждан на уважение частной жизни.
Представители Telegram намерены подать кассационную жалобу на решение о блокировке в президиум Мосгорсуда.
Напомним, в четверг, 14 июня, суд