Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:32, 18 июня 2018 584
 0    0

Telegram подал вторую жалобу в суд на блокировку мессенджера в России

Telegram подал вторую жалобу в суд на блокировку мессенджера в России

Telegram подал вторую жалобу в ЕСПЧ на блокировку мессенджера в России. Адвокат отметил, что из-за ограничения доступа пользователи потеряли «источник уникальной информации», передает «РИА Новости».

По его словам, эти действия уже привели к блокировке сотен посторонних интернет-ресурсов, а также перебоям в работе интернет-сервисов.

Заявитель подчеркнул, что власти «даже не пытались установить баланс» между необходимостью противодействия терроризму и защитой прав граждан на уважение частной жизни.

Представители Telegram намерены подать кассационную жалобу на решение о блокировке в президиум Мосгорсуда.

Напомним, в четверг, 14 июня, суд отклонил апелляцию Telegram о блокировке мессенджера.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
21:23, 18 июня 2018
Болельщики сборной Туниса прошлись с песнями по Почтовой. Видео
19:32, 18 июня 2018
Telegram подал вторую жалобу в суд на блокировку мессенджера в России
17:28, 18 июня 2018
В рязанском «Вишневом саду» появятся детская и спортивная площадки
17:11, 18 июня 2018
В Ласкове в День Петра и Февронии пройдет праздничная литургия
16:05, 18 июня 2018
Сигареты в обмен на бассейн. В Рязани стартовала акция «Лето без табачного дыма»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Грэмми по-русски

Грэмми по-русски

Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 29 754
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
12:50, 13 июня 2018 20 937
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 801
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 8
19:17, 10 июня 2018 15 962
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
15:32, 6 июня 2018 15 482
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум