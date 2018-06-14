Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:53, 14 июня 2018 168
 0    0

Мосгорсуд отклонил апелляцию Telegram о блокировке мессенджера

Мосгорсуд отклонил апелляцию Telegram о блокировке мессенджера

Мосгорсуд отклонил апелляцию Telegram о блокировке мессенджера. Решение Таганского райсуда осталось в силе, пишет «Коммерсант».

В четверг, 14 июня, прошло заседание Московского городского суда. Следующий этап спора в Верховном суде, который рассмотрит обжалование приказа ФСБ, состоится 9 августа.

«Telegram используется террористами, это неоднократно освещалось СМИ и сообщалось правоохранительными органами, — заявила в ходе заседания представитель Роскомнадзора Мария Смелянская.

Она отметила, ФСБ и Роскомнадзор год пытались добиться от Telegram привести структуру мессенджера в соответствие с законом.

Напомним, 16 апреля в России начали блокировать Telegram по решению Таганского суда из-за того, что мессенджер не предоставил ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:18, 14 июня 2018
Рязанские антимонопольщики подвели итоги квартала
13:53, 14 июня 2018
Мосгорсуд отклонил апелляцию Telegram о блокировке мессенджера
13:36, 14 июня 2018
Треть рязанцев верит в выход сборной России по футболу из группы
12:44, 14 июня 2018
Мэрия разрешила строительство высоток рядом с детским центром в Канищеве
12:23, 14 июня 2018
Искусственный интеллект предсказал победителя чемпионата мира по футболу
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 27 065
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 832
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:25, 31 мая 2018 17 632
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
12:50, 13 июня 2018 17 441
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 15 884
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 7
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум