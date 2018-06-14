Мосгорсуд отклонил апелляцию Telegram о блокировке мессенджера. Решение Таганского райсуда осталось в силе, пишет «
В четверг, 14 июня, прошло заседание Московского городского суда. Следующий этап спора в Верховном суде, который рассмотрит обжалование приказа ФСБ, состоится 9 августа.
«Telegram используется террористами, это неоднократно освещалось СМИ и сообщалось правоохранительными органами, — заявила в ходе заседания представитель Роскомнадзора Мария Смелянская.
Она отметила, ФСБ и Роскомнадзор год пытались добиться от Telegram
Напомним, 16 апреля в России