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15:17, 18 июня 2018 661
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Появилось видео аварии с двумя легковушками на проезде Яблочкова

Появилось видео аварии с двумя легковушками на проезде Яблочкова

Появилось видео аварии с «четырнадцатой» и «пятнадцатой» на проезде Яблочкова. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

ДТП на перекрестке с улицей Циолковского произошло утром в понедельник, 18 июня.

В аварии никто не пострадал.


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Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

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