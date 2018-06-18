Появилось видео аварии с двумя легковушками на проезде Яблочкова

Появилось видео аварии с «четырнадцатой» и «пятнадцатой» на проезде Яблочкова. Ролик опубликовали в группе «
ДТП на перекрестке с улицей Циолковского
В аварии никто не пострадал.
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Появилось видео аварии с «четырнадцатой» и «пятнадцатой» на проезде Яблочкова. Ролик опубликовали в группе «
ДТП на перекрестке с улицей Циолковского
В аварии никто не пострадал.
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Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.