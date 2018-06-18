На пожаре в Гусь-Железном пострадали две женщины и мужчина

На пожаре в Гусь-Железном пострадали 53-летние мужчина и женщина, а также 29-летняя девушка. Об этом RZN.info сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Пострадавших доставили в касимовскую районную больницу.
Напомним, жилой дом и сарай
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На пожаре в Гусь-Железном пострадали 53-летние мужчина и женщина, а также 29-летняя девушка. Об этом RZN.info сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Пострадавших доставили в касимовскую районную больницу.
Напомним, жилой дом и сарай
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К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.