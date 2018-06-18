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9:18, 18 июня 2018 418
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На пожаре в Гусь-Железном пострадали две женщины и мужчина

На пожаре в Гусь-Железном пострадали две женщины и мужчина

На пожаре в Гусь-Железном пострадали 53-летние мужчина и женщина, а также 29-летняя девушка. Об этом RZN.info сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пострадавших доставили в касимовскую районную больницу.

Напомним, жилой дом и сарай загорелись вечером в воскресенье, 17 июня.


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