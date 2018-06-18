На пожаре в поселке Гусь-Железный пострадали люди

На пожаре в касимовском поселке Гусь-Железный пострадали люди. Об этом
Сигнал о возгорании поступил в воскресенье, 17 июня, в 13:47. На место выезжали три расчета.
Огонь повредил дом, сарай сгорел полностью.
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На пожаре в касимовском поселке Гусь-Железный пострадали люди. Об этом
Сигнал о возгорании поступил в воскресенье, 17 июня, в 13:47. На место выезжали три расчета.
Огонь повредил дом, сарай сгорел полностью.
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К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.