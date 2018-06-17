Правительство откажется от «балльной» пенсионной системы

Правительство России планирует отказаться от «балльной» пенсионной системы, которая начала действовать с 2015 года. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Это очень сложное решение, но нам придется это решение принимать», — ответила Голикова на вопрос Соловьева, планируется ли уход от «балльной» системы.
По ее словам, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка с учетом новых изменений.
Напомним, в субботу, 16 июня, правительство