Хорватия обыграла Нигерию и возглавила «группу смерти». Матч в Калининграде закончился со счетом 2:0.
На 32-й минуте Одженекаро Этебо срезал мяч в свои ворота. А на 71-й Лука Модрич реализовал пенальти за фол против Марио Манджукича.
Хорваты набрали три очка и возглавили группу D, по одному — у Аргентины и Исландии,
На воскресенье, 17 июня, запланированы три матча. В 15:00 на поле арены в Самаре выйдут Коста-Рика и Сербия. В 18:00 в московских «Лужниках» стартует встреча между Германией и Мекский. Закончат игровой день Бразилия и Швейцария: матч на «Ростов-арене» начнется в 21:00.
Фото с официального сайта