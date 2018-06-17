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0:11, 17 июня 2018 452
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Хорватия обыграла Нигерию и возглавила «группу смерти»

Хорватия обыграла Нигерию и возглавила «группу смерти»

Хорватия обыграла Нигерию и возглавила «группу смерти». Матч в Калининграде закончился со счетом 2:0.

На 32-й минуте Одженекаро Этебо срезал мяч в свои ворота. А на 71-й Лука Модрич реализовал пенальти за фол против Марио Манджукича.

Хорваты набрали три очка и возглавили группу D, по одному — у Аргентины и Исландии, сыгравших вничью. На последнее место опустилась Нигерия.

На воскресенье, 17 июня, запланированы три матча. В 15:00 на поле арены в Самаре выйдут Коста-Рика и Сербия. В 18:00 в московских «Лужниках» стартует встреча между Германией и Мекский. Закончат игровой день Бразилия и Швейцария: матч на «Ростов-арене» начнется в 21:00.

Фото с официального сайта FIFA


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