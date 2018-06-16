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18:36, 16 июня 2018 935
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Исландия вырвала ничью в матче с Аргентиной. Месси не забил пенальти

Исландия вырвала ничью в матче с Аргентиной. Месси не забил пенальти

Исландия вырвала ничью в матче с Аргентиной. Встреча на арене московского «Спартака» завершилась со счетом 1:1.

Южноамериканцы с первых минут забрали мяч себе, но пройти через плотную оборону «викингов» у них получалось с трудом. Первый опасный момент создали дебютанты чемпионата мира. Аргентинцы потеряли мяч под прессингом, пошла передача в штрафную на Финнбогасона, который пробил рядом со штангой.

Счет открыли фавориты: на 19-й минуте Агуэро принял мяч в центре штрафной, ушел от защитника и неотразимо пробил в ближнюю «девятку» — 1:0.

Исландцы ответили уже через четыре минуты. Вратарь аргентинцев Кабальеро отразил мяч перед собой после удара Гудмундссона, а Финнбогасон оказался первым на отскоке — 1:1.

Под занавес первого тайма Сигурдсон мог вывести исландцев вперед, но с его ударом в дальний угол из пределов штрафной Кабальеро справился.

Во втором тайме аргентинцы продолжили владеть мячом с огромным перевесом и атаковать, но реальных моментов практически не возникало.

На 63-й минуте подопечные Хорхе Сампаоли получили отличный шанс выйти вперед. После подачи Месси защитник исландцев сбил в штрафной Месу. Но пятикратный обладатель «Золотого мяча» не смог с «точки» переиграть Халлдорсона.

На 77-й минуте арбитр мог поставить еще один пенальти в ворота исландцев, но не увидел фола в падении Кристиана Павона. При этом наказывать за симуляцию нападающего «Боки» судья не стал.

В оставшееся время аргентинцы не смогли создать ни одного реального момента. Последний шанс появился на последней компенсированной минуте. Месси заработал штрафной, но пробил в стенку.

Ничья в стартовом матче может серьезно осложнить выход из группы D для Аргентины. Впереди матчи с крепкими сборными Нигерии и Хорватии. Между собой они сыграют сегодня вечером. Начало в 22:00.

Отметим, что для Исландии матч с Аргентиной, которую считают одним из фаворитов турнира, стал первым в истории на чемпионатах мира.

Фото сайта FIFA


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