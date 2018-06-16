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13:15, 16 июня 2018 582
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Россиянам объяснили, как вырастут пенсии благодаря реформе

Россиянам объяснили, как вырастут пенсии благодаря реформе

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что после повышения пенсионного возраста доход пенсионера должен увеличиться в среднем на 12 тысяч рублей. Об этом передает «Интерфакс».

«Сейчас в рамках прогнозов социально-экономического развития, которые мы имеем по состоянию на май месяц, среднее увеличение пенсий оценено нами на тысячу рублей. Это означает, что каждый пенсионер — естественно, в зависимости от стажа, размера страховых взносов — получит по 12 тысяч в год в 2019 году», — сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в субботу, 16 июня.

Вице-премьер подчеркнула, что далее прибавка к пенсии будет индексироваться, а эти деньги будут включаться в базу пенсионного обеспечения.

Напомним, в субботу, 16 июня, правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Общий пенсионный возраст предложили закрепить на уровне 65 лет для мужчин и 63 лет — для женщин.

Фото Wikipedia


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