Россиянам объяснили, как вырастут пенсии благодаря реформе

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что после повышения пенсионного возраста доход пенсионера должен увеличиться в среднем на 12 тысяч рублей. Об этом передает «
«Сейчас в рамках прогнозов социально-экономического развития, которые мы имеем по состоянию на май месяц, среднее увеличение пенсий оценено нами на тысячу рублей. Это означает, что каждый пенсионер — естественно, в зависимости от стажа, размера страховых взносов — получит по 12 тысяч в год в 2019 году», — сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в субботу, 16 июня.
Вице-премьер подчеркнула, что далее прибавка к пенсии будет индексироваться, а эти деньги будут включаться в базу пенсионного обеспечения.
Напомним, в субботу, 16 июня, правительство
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