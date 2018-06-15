В рязанской загородной «Школе 360» завершаются строительные работы

В рязанской загородной «
По его словам, все работы ведутся в по плану и укладываются в срок. «Одновременно мы занимаемся и фасадами, и внутренней отделкой, закупаем оборудование в классы и столовую», — подчеркнул Ширяев.
Он отметил, что к 1 августу в школе будет готова художественная студия, где дети смогут заниматься после школы. Напомним, загородная «Школа 360» полного дня рядом с Солотчей откроется 15 сентября.
Дети будут учиться в классах численностью 10-15 человек, а в послеобеденное время для них организуют кружки, секции и индивидуальные занятия. Английский язык в школе начнут преподавать с первого класса. Подробнее о кружках и секциях загородной школы можно узнать на