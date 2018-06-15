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16:09, 15 июня 2018 563

В рязанской загородной «Школе 360» завершаются строительные работы

В рязанской загородной «Школе 360» завершаются строительные работы

В рязанской загородной «Школе 360» завершаются строительные работы. Об этом RZN.info рассказал директор Александр Ширяев.

По его словам, все работы ведутся в по плану и укладываются в срок. «Одновременно мы занимаемся и фасадами, и внутренней отделкой, закупаем оборудование в классы и столовую», — подчеркнул Ширяев.

Он отметил, что к 1 августу в школе будет готова художественная студия, где дети смогут заниматься после школы. Напомним, загородная «Школа 360» полного дня рядом с Солотчей откроется 15 сентября.

Дети будут учиться в классах численностью 10-15 человек, а в послеобеденное время для них организуют кружки, секции и индивидуальные занятия. Английский язык в школе начнут преподавать с первого класса. Подробнее о кружках и секциях загородной школы можно узнать на сайте.


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