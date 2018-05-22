Праздник в загородной школе будущего

В воскресенье, 20 мая, в загородной «Школе 360» полного дня рядом с Солотчей прошел день открытых дверей. У детей и родителей появилась возможность поближе познакомится со школой будущего и даже попробовать на себе индивидуальные методики преподавания.

Для детей подготовили большую развлекательную программу. Юные гости играли в большие шахматы, стреляли из лука, прыгали на батутах, управляли роботами и участвовали в конкурсе рисунков. Главным сюрпризом праздника стал воздушный шар, на котором дети поднимались в небо.

В загородной школе полного дня сразу после учебной программы и обеда для детей организуют кружки, секции и индивидуальные занятия, а английский язык здесь будут преподавать с первого класса.

С программой обучения рязанцев познакомил преподаватель Сергей Ефремов, а руководитель образовательной программы Юлия Симакова провела открытый урок по английскому языку.

«В школе для всех детей будет индивидуальное обучение. Для этого в классах будет не больше 15 человек и сразу два учителя, которые подстроятся под каждого индивидуально, чтобы дети развивались и двигались вперед», — рассказала Симакова.

Она отметила, что нельзя всех детей учить одинаково, ведь у всех разные способности, задатки и настрой на получение знаний.

Директор будущей школы Александр Ширяев провел для родителей экскурсию по стройке. Он показал будущие залы для киностудии, бальных танцев и музыкальную студию для детей.

«Это большое пространство где дети будут получать все необходимые знания навыки и умения. Наша школа станет для них вторым домом, ведь здесь они будут находиться большую часть дня, а преподаватели разделят часть забот с родителями», — отметил Ширяев.

Учредитель Андрей Васильков подчеркнул, что к 7-8 классу ученики «Школы 360» будут готовы к учебе за границей и определятся с будущей профессией.

«В современном образовании есть определенные минусы и здесь мы попытаемся их исключить», — добавил Васильков.

«Наша школьная программа будет соответствовать федеральному стандарту, а небольшие классы, трепетный подход к детям и любовь позволят опережать ее», — подчеркнул Александр Ширяев.

Отвечая на вопросы родителей, он рассказал, что в новом году ведется набор в два первых, второй и третий классы.

Свои двери школа будущего откроет уже 15 сентября. Подробнее о кружках и секциях загородной школы и стоимости обучения можно узнать на сайте.