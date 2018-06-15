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14:05, 15 июня 2018 931
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В Кремле объяснили увеличение пенсионного возраста вопреки обещаниям Путина

В Кремле объяснили увеличение пенсионного возраста вопреки обещаниям Путина

Фото: Kremlin.ru

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «ни одна страна не существует в вакууме», напомнив, что Путин обещал не повышать пенсионный возраст 13 лет назад. Об этом передает РБК.

О том, что пенсионный возраст не будет повышаться Владимир Путин заявил в 2005 году.

«Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я — президент, такого решения принято не будет», — говорил глава государства на прямой линии в 2005 году.

«Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры», —сказал Песков, заметив, что «ни одна страна не существует в вакууме».

Также пресс-секретарь отметил, что президент не участвует в проработке этого вопроса.

Напомним, в четверг, 14 июня, Дмитрий Медведев объявил о решении повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин, до 63 лет — для женщин.


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