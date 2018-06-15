В Кремле объяснили увеличение пенсионного возраста вопреки обещаниям Путина

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «ни одна страна не существует в вакууме», напомнив, что Путин обещал не повышать пенсионный возраст 13 лет назад. Об этом передает
О том, что пенсионный возраст не будет повышаться Владимир Путин заявил в 2005 году.
«Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я — президент, такого решения принято не будет», — говорил глава государства на прямой линии в 2005 году.
«Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры», —сказал Песков, заметив, что «ни одна страна не существует в вакууме».
Также пресс-секретарь отметил, что президент не участвует в проработке этого вопроса.
Напомним, в четверг, 14 июня, Дмитрий Медведев