Рязанский детсад начал внедрять «Бережливое производство»

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Рыбновский детсад сад № 10 «Золотая рыбка» начал внедрять «Бережливое производство». Об этом сообщило издательство «Пресса».
В коридорах появились указатели. Для безопасности родителей и детей цветом обозначили «траекторию открывания дверей».
На сайте детсада отметили, что в рамках «Бережливого производства» планируют «рационально организовать рабочие места детей и сотрудников» и «повысить информированности родителей через визуализацию и организацию открытых мероприятий».
Напомним, губернатор объявил 2018-й годом бережливого производства. Директором некоммерческой организации «Центр бережливого производства Рязанской области» является его супруга Оксана Любимова.
В мае федеральные власти похвалили Рязанскую область за «Бережливое производство».