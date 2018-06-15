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12:58, 15 июня 2018 557
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Рязанский детсад начал внедрять «Бережливое производство»

Рязанский детсад начал внедрять «Бережливое производство»

Рыбновский детсад сад № 10 «Золотая рыбка» начал внедрять «Бережливое производство». Об этом сообщило издательство «Пресса».

В коридорах появились указатели. Для безопасности родителей и детей цветом обозначили «траекторию открывания дверей».

На сайте детсада отметили, что в рамках «Бережливого производства» планируют «рационально организовать рабочие места детей и сотрудников» и «повысить информированности родителей через визуализацию и организацию открытых мероприятий».

Напомним, губернатор объявил 2018-й годом бережливого производства. Директором некоммерческой организации «Центр бережливого производства Рязанской области» является его супруга Оксана Любимова.

В мае федеральные власти похвалили Рязанскую область за «Бережливое производство».

Фото сайта детского сада


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