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13:36, 14 июня 2018 209
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Треть рязанцев верит в выход сборной России по футболу из группы

Треть рязанцев верит в выход сборной России по футболу из группы

Треть рязанцев верит в выход сборной России по футболу из группы. Об этом сообщила служба исследований HeadHunter.

На вопрос «Выйдет ли сборная России из группы?» 32% рязанцев ответили положительно, 38% - не поверили в выход в плей-офф. Еще 30% опрошенных указали, что не разбираются в футболе.

Отметим, что большинство (68%) положительно относятся к проведению чемпионата мира по футболу 2018 в России.

Опрос проводился с 31 мая по 9 июня 2018 года среди 5384 работников.

Напомним, ранее искусственный интеллект предсказал победителя чемпионата мира по футболу.


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