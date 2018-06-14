Треть рязанцев верит в выход сборной России по футболу из группы. Об этом сообщила служба исследований HeadHunter.
На вопрос «Выйдет ли сборная России из группы?» 32% рязанцев ответили положительно, 38% - не поверили в выход в плей-офф. Еще 30% опрошенных указали, что не разбираются в футболе.
Отметим, что большинство (68%) положительно относятся к проведению чемпионата мира по футболу 2018 в России.
Опрос проводился с 31 мая по 9 июня 2018 года среди 5384 работников.
Напомним, ранее искусственный интеллект