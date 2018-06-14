Искусственный интеллект предсказал победителя чемпионата мира по футболу. Группа исследователей настроили алгоритм, который с помощью машинного обучения выбрал наиболее вероятного победителя, пишет «
Исследования основывались на множестве факторов, таких, как позиция в рейтинге ФИФА, население страны и ее ВВП, шансы от букмекерских контор, количество игроков сборной из одного клуба, средний возраст футболистов и количество победителей Лиги чемпионов в команде.
Исследователи провели более ста тысяч симуляций турнира: почти в 18% случаев выиграла сборная Испании.
Россия стала чемпионом мира только в 0,1% попыток.