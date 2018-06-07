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11:55, 7 июня 2018 177
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Автопоезд «Забота и здоровье» стартует со Скопинского района

Автопоезд «Забота и здоровье» стартует со Скопинского района

В пятницу, 8 июня, в Рязанской области стартует социальный автопоезд «Забота и здоровье». Его первой остановкой будет село Горлово Скопинского района, сообщил сайт регионального минздрава.

Местные жители смогут получить консультацию сразу у нескольких специалистов и пройти лабораторное и инструментальное обследование.

В выездах участвуют кардиолог, уролог, невролог, ревматолог, эндокринолог, офтальмолог, акушер-гинеколог, педиатр, детский невролог, детский отоларинголог, детский офтальмолог, специалисты Центров здоровья. Также задействованы передвижные установки: стоматологическая, офтальмологическая, флюорографическая, маммографические.

13 июня автопоезд посетит село Октябрьское Пронского района, 18 июня — село Александрово Рязанского района, 21 июня — село Аладьино Чучковского района.


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