Автопоезд «Забота и здоровье» стартует со Скопинского района

В пятницу, 8 июня, в Рязанской области стартует социальный автопоезд «Забота и здоровье». Его первой остановкой будет село Горлово Скопинского района, сообщил
Местные жители смогут получить консультацию сразу у нескольких специалистов и пройти лабораторное и инструментальное обследование.
В выездах участвуют кардиолог, уролог, невролог, ревматолог, эндокринолог, офтальмолог, акушер-гинеколог, педиатр, детский невролог, детский отоларинголог, детский офтальмолог, специалисты Центров здоровья. Также задействованы передвижные установки: стоматологическая, офтальмологическая, флюорографическая, маммографические.
13 июня автопоезд посетит село Октябрьское Пронского района, 18 июня — село Александрово Рязанского района, 21 июня — село Аладьино Чучковского района.