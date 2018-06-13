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13:52, 13 июня 2018 381
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Рязанских воспитанников и педагогов школ искусств наградили стипендиями губернатора

Рязанских воспитанников и педагогов школ искусств наградили стипендиями губернатора

Рязанских воспитанников и педагогов детских школ искусств наградили стипендиями губернатора. Об этом сообщил сайт мэрии.

Вручение дипломов прошло в рамках социально-культурного проекта «Кремлевские вечера», который проходил с 5 по 12 июня.

Отметили учащихся детских школ искусств дипломами «Юные дарвоания», а преподавателей и концертмейстеров — за подготовку стипендиантов. В числе награжденных — 32 представителя детских школ искусств города Рязани.

Юных художников и музыкантов поздравили глава региона Николай Любимов и министр культуры и туризма региона Виталий Попов.


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