Рязанских воспитанников и педагогов школ искусств наградили стипендиями губернатора

Рязанских воспитанников и педагогов детских школ искусств наградили стипендиями губернатора. Об этом сообщил
Вручение дипломов прошло в рамках социально-культурного проекта «Кремлевские вечера», который
Отметили учащихся детских школ искусств дипломами «Юные дарвоания», а преподавателей и концертмейстеров — за подготовку стипендиантов. В числе награжденных — 32 представителя детских школ искусств города Рязани.
Юных художников и музыкантов поздравили глава региона Николай Любимов и министр культуры и туризма региона Виталий Попов.