«Кремлевские вечера» в Рязани завершились «Народным плясом». Фото

Заключительный концерт VII фестиваля искусств «Кремлевские вечера» состоялся во вторник, 12 июня. Об этом сообщил
Зрителям представили литературно-музыкальную программу с участием народного артиста РСФСР Сергея Шакурова. В его исполнении прозвучали фрагменты поэиу Пушкина «Полтава».
По завершении концертной программы состоялся «Народный пляс» — интерактивная праздничная программа школы танцев Губернского бала.
«Кремлевские вечера» в 2018 году проходили с 5 по 12 июня. В рамках фестиваля состоялись шесть концертов с участием коллективов областной филармонии, а также из других регионов. Их посетили более семи тысяч рязанцев.
Фото Рязанской областной филармонии