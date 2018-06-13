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12:29, 13 июня 2018 276
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«Кремлевские вечера» в Рязани завершились «Народным плясом». Фото

«Кремлевские вечера» в Рязани завершились «Народным плясом». Фото

Заключительный концерт VII фестиваля искусств «Кремлевские вечера» состоялся во вторник, 12 июня. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Зрителям представили литературно-музыкальную программу с участием народного артиста РСФСР Сергея Шакурова. В его исполнении прозвучали фрагменты поэиу Пушкина «Полтава».

По завершении концертной программы состоялся «Народный пляс» — интерактивная праздничная программа школы танцев Губернского бала.

«Кремлевские вечера» в 2018 году проходили с 5 по 12 июня. В рамках фестиваля состоялись шесть концертов с участием коллективов областной филармонии, а также из других регионов. Их посетили более семи тысяч рязанцев.

Фото Рязанской областной филармонии


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