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9:58, 13 июня 2018 1 181
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Перед ЧМ-2018 Роскачество назвало самое вкусное пиво 2

Перед ЧМ-2018 Роскачество назвало самое вкусное пиво

Роскачество проверило 40 популярных марок светлого фильтрованного пива, определив самое вкусное. Только один из товаров оказался импортным, остальные 39 — российского производства, передает РБК.

Стоимость исследуемых напитков разнится от 67 до 260 рублей за литр. Эксперты изучили косвенные показатели количества и качества соложеных и несоложеных продуктов, которые используются при изготовлении светлого пива.

Как отметили специалисты, напиток можно считать классическим пивом, если в нем не менее 80% солода и до 20% несоложеного сырья.

На нарушение данных пропорций может указывать массовая концентрация общего азота. Первый этап исследования не прошли пять марок: «Арсенальное», «Окское», «Горьковское», «Свердловское» и «Самара».

«С точки зрения потребителя такое пиво должно называться, скорее, пивным напитком. Данные торговые марки оказались внизу рейтинга и получили желтую карточку», — отметили в «Роскачестве».

Комиссия также проверила корреляцию между количеством солода и вкусом. Эксперты поставили обезличенным образцам баллы за вкус, цвет, аромат, пеностойкость.

Пена в специальном стакане (диаметром 70-75 мм и высотой 105-110 мм) должна быть не менее трех сантиметров, раствориться не ранее чем через три минуты. Такой тест не прошли Сибирская корона", «Самара» и «Арсенальное», поэтому оценки за вкус получили 37 товаров.

Самый высокий балл (5,5 балла) не получило ни одно пиво. Первое место с показателем 5,167 балла получило Amstel. Первая пятерка самого вкусного пива по версии «Роскачества» выглядит так: Amstel (5,167), «Халзан» (5,117), Bud (5,100), Heineken (5,084), Stella Artois (5,050).

Самым невкусным комиссия сочла «Жигулевское» (производство филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес» в Казани), «Горьковское», «Окское», «Балтику» и «Свердловское».

Пятерка по содержанию солода заняла низкие позиции в рейтинге вкуса. Пиво «Охота» заняло 20-е место по вкусу, «Сибирская корона» не прошла дегустацию по вкусу, «Очаково» оказалось на 22-м месте, Löwenbräu заняло 12-13-е место, а единственное импортное пиво Krusovice Imperial — 7-8-е место.

Эксперты отметили, что «порошкового» или «бодяжного» среди исследуемых напитков не оказалось.

«Потребителям, подозревающим, что пенистый напиток — сплошная „химия“, стоит учесть: производителю готовить пиво из неких „порошков“ и вытяжек попросту дорого, нецелесообразно. Но вот дорогое сырье — солод — действительно в установленных пропорциях может разбавляться несоложеными продуктами, что допускается законодательством», — объяснила заместитель руководителя «Роскачества» Елена Саратцева.


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