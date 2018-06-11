Ургант опроверг получение израильского гражданства

Иван Ургант в своем инстаграме опроверг получение израильского гражданства. Шоумен рассказал, что на два дня приезжал в ближневосточную страну, но для других целей.
«Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю — моя прабабушка и моя тетя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь», — отметил телеведущий.
Напомним, о том, что Ургант получил израильское гражданство ранее сообщало издание
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Друзья!Подписчики!Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня. Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю - моя прабабушка и моя тётя. Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из неё не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией! С наступающим Днём России!!!И до вечера на Первом))))