Иван Ургант стал гражданином Израиля. Известный российский шоумен получил паспорт в аэропорту Бен-Гуриона в воскресенье, 10 июня, сообщил сайт
По информации издания, гражданами еврейского государства также стали супруга и дети телеведущего. О дальнейших планах Урганта не сообщается.
Шоумен мог воспользоваться законом о возвращении, по которому гражданином Израиля могут стать люди с еврейскими корнями. Отметим, что паспорт ближневосточной страны дает право на безвизовый въезд в 161 страну.
Ранее правом на израильское гражданство воспользовался миллиардер Роман Абрамович.
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