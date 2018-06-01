В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов. Каждую субботу в 10:20 их ждет гид на железнодорожном вокзале «Рязань-1». Отсюда и начинается пешеходная экскурсия, во время которой гостей города знакомят с его достопримечательностями и памятниками. Ведут туристов интересным для них маршрутом, который знают только профессиональные гиды.
Экскурсанты проходят от вокзала по Первомайскому проспекту, через дом Павлова и музей ВДВ по улице Сенной. Группа выходит на площадь Ленина и двигается по «рязанскому Арбату» — улице Почтовой.
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