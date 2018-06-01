Встреча на вокзале. В Рязани появились бесплатные пешеходные экскурсии для туристов

Представьте: вы приезжаете в чужой город, в котором нет ни друзей, ни знакомых. Но при этом точно знаете, что вас ждут, встретят и проведут легкую и запоминающуюся бесплатную экскурсию. Скажете, что так бывает только в столице или в городах-миллиониках? Отнюдь.

Каждую субботу в 10:20 туристов ждет гид на железнодорожном вокзале «Рязань-1». Отсюда и начинается пешеходная экскурсия, во время которой гостей города знакомят с его достопримечательностями и памятниками. Ведут туристов интересным для них маршрутом, который знают только профессиональные гиды.

Проект «Рязань бесплатная +" стартовал в апреле. Его разработали ЦППК совместно с «Центром развития туризма Рязанской области» после того, как областной центр присоединился к туристическим экскурсиям Пригородной Пассажирской Компании по городам России.

Теперь по субботам все желающие знакомятся с Рязанью. Туристов проводят от вокзала по Первомайскому проспекту, через дом Павлова и музей ВДВ по улице Сенной. Группа выходит на площадь Ленина и двигается по «рязанскому Арбату» — улице Почтовой.

Помимо вопросов о рязанских достопримечательностях, экскурсовод отвечает и на бытовые: где лучше остановиться туристам. По договоренности с рядом гостиниц, у гидов есть возможность заселить гостей города со скидкой до 30%. Также они подсказывают, в какие музеи можно и нужно попасть.

Если путешественники планируют остаться в Рязани, например, на выходные, то проект «Рязань бесплатная +" советует в свободное время познакомиться с музеем «СахаровЪ», где можно самим приготовить леденцы, вместе с детьми посетить интерактивный музей сказок «Забава» и Галерею пряников. На частные музеи города туристический проект также предоставляет скидку в 30%. Проект развивается, список кафе, ресторанов и гостиниц, которые дают бонусы для гостей Рязани, постоянно увеличивается.

Еще один традиционный вопрос к экскурсоводу — где лучше всего перекусить. Здесь гиды ориентируются на запросы туристов. При этом они знают, что «дорого не всегда вкусно», поэтому рассказывают, где можно пообедать всего за 300 рублей и при этом получить удовольствие.

Первые экскурсии получили прекрасные отзывы: «На экскурсии было очень интересно, мы узнали много необычных фактов о Рязани. Пришли к выводу, что экскурсия сделала нашу поезду более продуктивной. Приятно удивил бонус в виде скидок на музей. Спасибо за проект», — поделилась впечатлениями путешественница Зоя.

Сейчас проект «Рязань бесплатная +" развивается. В нем могут участвовать и группы, и путешествующие поодиночке.

Иногородние туристы могут легко познакомиться с Рязанью. Для этого нужно просто зарегистрироваться на сайте ЦППК на бесплатную экскурсию, получить скидку на гостиницу и сесть в комфортабельный экспресс на Казанском вокзале, который отправляется в 7:12. Между прочим, уже в поезде можно начать знакомиться с Рязанской областью, прослушивая аудиогид «Говорящие экспрессы. Москва — Рязань».

Через три часа на вокзале улыбчивый экскурсовод скажет гостям города: «Добро пожаловать в Рязань. Мы начинаем экскурсию».

«Центр развития туризма Рязанской области» приглашает к сотрудничеству представителей бизнеса сферы услуг.