Следователи возбудили уголовное дело после пожара в иркутском торговом центре

Следователи возбудили уголовное дело после
По данным следствия, в одном из помещений торгового центра проходило представление, во время которого показывали химические опыты. Экскурсоводы использовали жидкий азот, электричество и химические реактивы. Произошел выбор воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и загорелся. Дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги.
Всего за медицинской помощью обратились восемь детей от 5-ти до 13-ти лет, всех доставили в городскую клиническую больницу № 3, где им оказали неотложную помощь. Состояние пострадавших оценили как удовлетворительное.
Больше всего пострадали 10-летний мальчик и 13-летняя девочка с ожогами тела до 25%. Мальчика поместили в палату интенсивной терапии из-за ожогового шока.
Задержали технического директора коммерческой организации, а также экскурсоводов, участвовавших в представлении.
На месте происшествия продолжает работают следователи и криминалисты под руководством заместителя руководителя регионального следственного управления СК России.
Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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