На пожаре в иркутском торговом центре пострадали восемь детей

В игровой комнате ТРК «Комсомолл» в Иркутске произошел пожар. Там проводили огненное шоу с использованием спиртосодержащей жидкости, которая выплеснулась, и произошло возгорание, передает «
Пожар произошел в пятницу, 1 июня. По предварительной информации, пострадали восемь детей 7-10 лет. Они получили термические ожоги первой и второй степеней.
Всех пострадавших доставили в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3. Министр здравоохранения региона Олег Ярошенко поручил мобилизовать все силы.
Как отметило агентство, в торговом комплексе проходили мероприятия, посвященные Дню защиты детей.