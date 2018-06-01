Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:02, 1 июня 2018 671
 0    0

На пожаре в иркутском торговом центре пострадали восемь детей

На пожаре в иркутском торговом центре пострадали восемь детей

В игровой комнате ТРК «Комсомолл» в Иркутске произошел пожар. Там проводили огненное шоу с использованием спиртосодержащей жидкости, которая выплеснулась, и произошло возгорание, передает «Иркутск Сегодня».

Пожар произошел в пятницу, 1 июня. По предварительной информации, пострадали восемь детей 7-10 лет. Они получили термические ожоги первой и второй степеней.

Всех пострадавших доставили в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3. Министр здравоохранения региона Олег Ярошенко поручил мобилизовать все силы.

Как отметило агентство, в торговом комплексе проходили мероприятия, посвященные Дню защиты детей.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:23, 1 июня 2018
Пострадавший в аварии у Ласкова пассажир «Кии» скончался
12:02, 1 июня 2018
На пожаре в иркутском торговом центре пострадали восемь детей
11:56, 1 июня 2018
Под Рязанью «девяносто девятая» улетела в кювет
9:49, 1 июня 2018
Рязанец забил отца до смерти разделочной доской
17:01, 31 мая 2018
У Ласкова столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
21 час назад
Интернет для бизнеса в любой точке Рязанской области

Интернет для бизнеса в любой точке Рязанской области

Цифровизация всех сфер жизни стала главным трендом развития общества за последние несколько лет.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 35 268
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
19:54, 22 мая 2018 27 135
В Рязани наградили лучших бизнесменов. Фото
14:13, 27 мая 2018 22 924
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
8:11, 23 мая 2018 19 603
В Рязани рядом с заправкой нашли тела двоих мужчин
14:55, 23 мая 2018 18 911
В Рязани проверили очереди в поликлиниках. Фото 1
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум