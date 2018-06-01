Сбербанк и Google запустили бесплатную программу для микро- и малых предпринимателей

Сбербанк и Google при поддержке правительства Рязанской области запустили федеральную программу «Бизнес класс». Как опытные, так и начинающие предприниматели могут бесплатно поучаствовать в проекте. К программе также присоединились соседние регионы — Воронежская, Липецкая, Тамбовская и Белгородская области.
Более 220 тысяч человек уже зарегистрировались в «Бизнес классе». Они уже сейчас могут приступить к занятиям. Программа доступна в двух режимах — «онлайн» и «интенсив».
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