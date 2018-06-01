В Рязанской области стартовала федеральная программа «Бизнес класс»

Сбербанк и Google при поддержке правительства Рязанской области запустили федеральную программу «Бизнес класс». Как опытные, так и начинающие предприниматели могут бесплатно принять участие в проекте. Регистрация открыта на сайте. К программе также присоединились соседние регионы — Воронежская, Липецкая, Тамбовская и Белгородская области.

«Малый и средний бизнес является важнейшим сегментом экономики области, обеспечивая треть ВРП. Это уже хорошо, но надо стремиться к большему. Поэтому мы открываем Центры поддержки предпринимательства, приводим к современному формату институты развития, совершенствуем региональную систему льгот и преференций, устраняем административные барьеры. Комфортные условия позволят людям заниматься любимым, и в тоже время, прибыльным делом абсолютно беспрепятственно. Уверен, что программа „Бизнес класс“ станет хорошим подспорьем в этой работе», — отметил Губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Более 220 тысяч человек из разных регионов России уже зарегистрировались в «Бизнес классе». 85% выпускников активно рекомендуют курс своим коллегам. По окончании обучения более половины действующих предпринимателей отмечают значимые улучшения бизнес-показателей.

Каждый зарегистрировавшийся участник уже сейчас может приступить к занятиям. Программа доступна в двух режимах — «онлайн» и «интенсив». К первому могут присоединиться жители всех регионов России. Он состоит из видеоуроков, вебинаров, тестовых заданий и дополнительных материалов. Второй доступен в регионах реализации программы и включает в себя все составляющие режима «онлайн», а также очные мастер-классы, наставничество и встречи с опытными экспертами. Все офлайн-мероприятия пройдут в Воронеже. Их смогут посетить самые активные участники режима «интенсив» из Рязанской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской областей. Ведущими тренингов выступят известные российские бизнес-эксперты: Константин Холстинин, Дмитрий Зайцев и Илья Балахнин. Регистрация и прохождение тестирования в режим «интенсив» продлятся до 16 июля 2018 года.

«Мы убеждены, что предприниматели — движущая сила любой экономики. Усилия, энтузиазм и упорство российских предпринимателей сегодня играют сегодня огромную роль в развитии регионов. Сбербанк заинтересован в том, чтобы в стране росло количество успешных компаний и представителей малого бизнеса с профессиональным и осознанным подходом к развитию собственного дел, — отметил Андрей Шаров, Вице-президент, руководитель Дирекции GR Сбербанка. — Именно такую задачу ставит перед собой „Бизнес класс“. 56% учащихся из числа предпринимателей после завершения программы отметили рост бизнес-показателей, напрямую связанный с обучением. А каждый пятый „начинающий“ — открыл свое дело еще во время учебы или сразу после ее завершения. Это отличные результаты, и я рад, что теперь программой смогут воспользоваться воронежские предприниматели и те, кто еще только планирует открыть свое дело».

Участники могут выбрать одно из двух направлений: «Хочу развить свой бизнес» и «Хочу начать свое дело». В зависимости от направления будет предложен курс с учетом основных интересов. Более опытные предприниматели смогут по-новому посмотреть на свою компанию: проанализировать выбранную бизнес-модель, выявить ее слабые и сильные стороны, оценить финансовые показатели.

Начинающие смогут узнать, как найти свою бизнес-идею, построить рабочие процессы и разработать бизнес-план. Материалы курса разработаны ведущими российскими бизнес-экспертами.

«Основное преимущество „Бизнес класса“ — ориентированность на получение именно практических навыков, необходимых для успешного развития или создания компании. Программа сочетает в себе онлайн-курсы от лучших спикеров и очные занятия с опытными экспертами-практиками российского рынка, — говорит Максим Браверман, руководитель департамента по работе с крупными клиентами Google Россия. — Мы рады подключить к проекту Рязанскую область и хотели бы выразить благодарность правительству региона за оказанную поддержку в реализации программы».

Каждый прошедший программу и успешно завершивший итоговое тестирование получит электронный сертификат, подтверждающий обучение в «Бизнес классе». Самые активные участники режима «интенсив» смогут воспользоваться специальными бонусами от Сбербанка и Google.

«Быть успешным предпринимателем — это не только упорный труд, а совокупность многих факторов. Это и талант, и знания, и энергия. Это готовность постоянно идти на риски. С первым и последним может повезти, а вот ресурс знаний нужно пополнять постоянно. Программа „Бизнес класс“ помогает начать собственное дело и воплотить в жизнь самые смелые и амбициозные бизнес-идеи», — говорит Вице-президент, председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Игорь Артамонов.

«Бизнес класс» — это бесплатная программа для представителей микро- и малого предпринимательства от Сбербанка и Google. Проект реализуется в 46 регионах России. Курс включает практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля. Все желающие могут зарегистрироваться на сайте.