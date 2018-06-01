Момент взрыва в иркутском торговом центре попал на видео.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ.
По данным следствия, в торговом центре проводилось представление с демонстрацией химических опытов, где экскурсоводы использовали жидкий азот, электричество и химические реактивы. Произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на горелку и воспламенился, в результате чего дети на первом ряду получили ожоги.
Восемь детей от пяти до 13-ти лет госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное. Больше всего пострадали двое детей: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка, у которых зафиксирован ожог тела до 25%. Мальчика поместили в палату интенсивной терапии из-за шока.
Технического директора коммерческой организации, а также экскурсоводов, принимавших участие в представлении, задержали.
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