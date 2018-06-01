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16:58, 1 июня 2018 414
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Куда сходить на выходных? Городская афиша на 2-3 июня 1

Куда сходить на выходных? Городская афиша на 2-3 июня

Самые интересные культурные события первых летних выходных пройдут на открытом воздухе.

2 июня на аэродроме «Дягилево» пройдет закрытие всеармейского этапа «Авиадартса-2018». Зрители смогут увидеть показательные выступления лучших пилотажных групп России.

В ЦПКиО пройдет благотворительный забег, приуроченный ко Дню защиты детей, а в городском парке — «Арт-субботник» и VIII фестиваль для всей семьи «Во! СемьЯ!».

На стадионе ЦСК пройдет Всероссийский фестиваль ВИА «Рожденные в СССР». Рязанцы услышат полюбившиеся хиты «Песняров», «Самоцветов», «Добры молодцов», «Ариэль» и других вокально-инструментальных ансамблей.

За традиционную премию на закрытии концертного сезона поборются рязанские группы Mexican Airlines, East Of Edem, Dream Draft, Vodka Users и другие.

А любители рока смогут посетить концерт московского коллектива Dark Secret Love с хитами групп Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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