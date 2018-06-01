Куда сходить на выходных? Городская афиша на 2-3 июня

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На стадионе ЦСК пройдет Всероссийский фестиваль ВИА «Рожденные в СССР». Рязанцы услышат полюбившиеся хиты «Песняров», «Самоцветов», «Добры молодцов», «Ариэль» и других вокально-инструментальных ансамблей.
За традиционную премию на закрытии концертного сезона поборются рязанские группы Mexican Airlines, East Of Edem, Dream Draft, Vodka Users и другие.
А любители рока смогут посетить концерт московского коллектива DarkSecretLove с хитами групп Metallica, Slayer, Anthrax, Megadeth.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».