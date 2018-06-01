Рязанцев пригласили на закрытие всеармейского этапа «Авиадартса-2018»

В субботу, 2 июня, на аэродроме «Дягилево» пройдет закрытие всеармейского этапа «Авиадартса-2018». В конкурсе участвуют 60 авиационных экипажей Воздушно-космических сил четырех военных округов и Северного флота.
В 10 часов пройдет награждение победителей, в 12:00 — концерт.
С 12:00 до 13:30 пройдут показательные выступления лучших пилотажных групп России.
Поскольку проезд на территорию, прилегающую к аэродрому, запрещен, парковку организуют у остановки «Военный городок».
Количество общественного транспорта, следующего в Дягилево, планируют увеличить.
Напомним, всеармейский этап конкурса «Авиадартс-2018» проходит в Рязани с 23 мая. Его победители представят Россию на международных состязаниях, намеченных на август.
В рамках соревнований на полигоне Дубровичи в прошлую субботу прошли показательные выступления — «Авиамикс». Посмотреть на авиашоу