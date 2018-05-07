Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:09, 7 мая 2018 527
 0    0

Владимир Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин вступил в должность президента России

Фото: Kremlin.ru

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — произнес Путин.

Отметим, что на церемонию глава государства прибыл в новом автомобиле проекта «Кортеж», кожу для салона которого изготовили в Рязани.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
12:09, 7 мая 2018
Владимир Путин вступил в должность президента России
12:01, 7 мая 2018
В Кремле началась инаугурация Владимира Путина
10:46, 7 мая 2018
В Клепиковском районе байкер на «Ямахе» врезался в дерево и умер
10:07, 7 мая 2018
В День радио Любимов пожелал рязанцам успешной работы
16:40, 6 мая 2018
Песков рассказал об инаугурации Путина
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Московский режиссер представит в Рязани спектакль «Собака на сене»

Московский режиссер представит в Рязани спектакль «Собака на сене»

В интервью он рассказал, чего ждать от постановки.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 60 491
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
20:07, 2 мая 2018 25 959
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
20:44, 2 мая 2018 25 543
Появилось видео с места нападения на рязанского таксиста
19:42, 2 мая 2018 22 885
Рязанка украла из супермаркета «Атак» самокат. Видео
10:31, 28 апреля 2018 19 547
В Рязани показали современную технику МЧС. Фото 4
Все новости
Форум