Владимир Путин вступил в должность президента России

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — произнес Путин.
Отметим, что на церемонию глава государства прибыл в новом автомобиле проекта «Кортеж», кожу для салона которого